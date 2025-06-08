https://news.day.az/world/1758931.html Опознано тело главы боевого крыла ХАМАС Тело лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, убитого 13 мая в результате атаки в Хан-Юнисе, окончательно и официально идентифицировано. Как передает Day.Az со ссылкой на "Jerusalem Post", Армия обороны Израиля обнаружила тело в подземном комплексе Европейской больницы в Хан-Юнисе.
Опознано тело главы боевого крыла ХАМАС
Тело лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, убитого 13 мая в результате атаки в Хан-Юнисе, окончательно и официально идентифицировано.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Jerusalem Post", Армия обороны Израиля обнаружила тело в подземном комплексе Европейской больницы в Хан-Юнисе. Ранее сообщалось, что проводится экспертиза останков.
"Тело было обнаружено в туннеле вместе с телами еще около 10 террористов в ходе спецоперации, которую провела Армия обороны Израиля", сообщили военные.
Ранее мы сообщали, что Израиль ликвидировал командира радикальной группировки в Газе.
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