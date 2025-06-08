В Мадриде прошла антиправительственная акция

Около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в центре Мадрида, организованной главной оппозиционной правой Народной партией (НП), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам лидера НП Нуньеса Фейхоо, правительству следует провести выборы, а сделать это необходимо сейчас, поскольку действующего премьера "никто не выбирал".

На митинге также выступила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, которая обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики.

10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.