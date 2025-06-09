Пашинян объявляет церковную "чистку"

Автор: Байрам Эльшадов

Похоже, Никол Пашинян всерьёз взялся "окончательно закрыть церковный вопрос" - и делает это с той же ревностью, с какой Ленин обещал "вернуть всё народу".

В соцсетях премьер вдруг взял и объявил: "Государство принадлежит народу. Церковь - тоже народу. Мы государство уже вернули, теперь очередь за церковью". Звучит, будто вот-вот начнётся очередной передел, только теперь не земли и фабрик, а свечек и икон.

Ясно, что послание адресовано лично Гарегину II. И пока католикос молчит. Но зря: первая его реплика может оказаться не просто словом, а показаниями в суде.

В общем, религиозный баттл набирает обороты - кому в итоге достанется святая палка и ключи от кафедры? Ставки растут.