Трамп пообещал освободить Лос-Анджелес от "вторжения мигрантов"

Президент США Дональд Трамп после поручения в своей соцсети Truth Social написал, что спасет Лос-Анджелес от "вторжения мигрантов". На фоне протестов против иммиграционной политики Белого дома в город направлены 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

"Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные, агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции", - заявил политик.

Он добавил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди сделать все необходимое, чтобы "освободить Лос-Анджелес", прекратить "бунты мигрантов" и восстановить порядок.