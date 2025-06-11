Трамп предупредил Нетаньяху по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что выступает против военных действий в отношении Ирана, поскольку рассчитывает на достижение договоренностей с Тегераном по ядерной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США и еврейского государства, Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил уверенность в том, что "есть шанс достичь договоренностей по атому с Ираном". Президент отметил, что поэтому "выступает против военных действий в данный момент".

По сведениям портала, Нетаньяху сказал Трампу, что "иранцы являются мастерами в затягивании" переговоров. Премьер полагает, что Тегеран должен видеть "реальную военную угрозу". "Похоже, что Трампа эти аргументы не убедили", - отметил один из источников. Как следует из публикации, президент подчеркнул, что хочет оценить итоги следующего раунда переговоров.

Как сообщал Axios ранее со ссылкой на источники, Нетаньяху в большей степени заинтересован "в реализации военного варианта" решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана. По сведениям портала, премьер Израиля заверил президента США, что не предпримет никаких действий военного характера в отношении Ирана, пока Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по ядерному досье.

23 мая США и Иран провели в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, отметил достижение "определенного, но не окончательного прогресса". Шестой раунд планируется провести в Маскате 15 июня, сообщил МИД Ирана.

1 июня в Белом доме заявили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям "подробное и приемлемое" предложение по ядерной программе Тегерана. По данным Axios, оно предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позже. 7 июня Трамп заявил, что Иран не должен заниматься обогащением урана во избежание последствий.