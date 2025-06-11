О чем будут говорить Россия и США?

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о предстоящем новом раунде переговоров между Россией и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом информирует kp.ru.

По словам дипломата, встреча пройдет "очень скоро", однако конкретная дата пока не уточнена.

Рябков отметил, что российско-американские обсуждения продолжатся по трем основным направлениям, одно из которых касается международной политики и ситуации на Ближнем Востоке, включая вопросы ядерной программы Ирана. Он также признал, что достичь согласия в этом направлении может быть даже сложнее, чем восстановить авиасообщение между двумя странами.

Кроме того, замминистра добавил, что большинство тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном являются раздражающими факторами. К таким вопросам относятся американское ядерное топливо, находящееся на Запорожской атомной электростанции, а также конфискованные в США объекты дипломатической недвижимости России.