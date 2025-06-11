В Европе высказались о конкуренции с американским F-47

Американский перспективный истребитель шестого поколения F-47 - не конкурент европейским самолетам. Высказывание генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, работающего над англо-японо-итальянской программой боевого самолета проекта Global Combat Air Programme (GCAP), приводит издание Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"F-47 будет в первую очередь американским истребителем, а не конкурентом GCAP", - сказал офицер.

По его словам, необходимо, чтобы "GCAP был совместим с F-47, чтобы они стали двумя элементами единой системы". Тарикко сообщил изданию, что Италия и Великобритания разделяют стремление Японии к скорейшему выполнению программы GCAP в соответствии с графиком.