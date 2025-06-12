https://news.day.az/world/1759874.html МАГАТЭ обвинило Иран МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении своих ядерных обязательств Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за почти 20 лет одобрил резолюцию, в которой говорится, что Иран на протяжении многих лет не выполняет обязательства по инспекциям своей ядерной программы.
МАГАТЭ обвинило Иран
МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении своих ядерных обязательств
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за почти 20 лет одобрил резолюцию, в которой говорится, что Иран на протяжении многих лет не выполняет обязательства по инспекциям своей ядерной программы.
Резолюция принята на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и информации о возможном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана в ближайшее время.
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