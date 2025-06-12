МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении своих ядерных обязательств

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за почти 20 лет одобрил резолюцию, в которой говорится, что Иран на протяжении многих лет не выполняет обязательства по инспекциям своей ядерной программы.

Резолюция принята на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и информации о возможном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана в ближайшее время.