https://news.day.az/world/1759965.html Никол Пашинян поедет в Анкару Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az. Согласно информации, визит премьер-министра Армении в Турцию запланирован на 20 июня.
Никол Пашинян поедет в Анкару
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, визит премьер-министра Армении в Турцию запланирован на 20 июня.
Несмотря на попытки СМИ получить комментарий у пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, она не ответила на звонки.
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