Никол Пашинян поедет в Анкару

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Анкару для встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, визит премьер-министра Армении в Турцию запланирован на 20 июня.

Несмотря на попытки СМИ получить комментарий у пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, она не ответила на звонки.