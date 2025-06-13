В Индии нашли черные ящики Dreamliner 787

Черные ящики были обнаружены на месте крушения пассажирского самолета в Ахмедабаде на западе Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал News18.

Генеральный директорат гражданской авиации проанализирует записи в рамках расследования причин случившегося.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, упал почти сразу после взлета. Самолет выполнял рейс в Лондон. По данным газеты The New Indian Express, в результате крушения погибли более 310 человек - как пассажиры и члены экипажа на борту судна, так и люди, находившиеся на земле. Точное число жертв катастрофы будет установлено после проведения ДНК-экспертиз. Один пассажир разбившегося самолета выжил.

Сообщается, что место трагедии в пятницу посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Причины крушения лайнера пока неизвестны. Самолетом управлял опытный капитан с 8 200 часами летного опыта. Вскоре после взлета он подал сигнал бедствия, сообщив о критической чрезвычайной ситуации. Boeing 787 достиг высоты 250 метров со скоростью 174 узла, прежде чем начать медленное снижение с выпущенными шасси.

Эксперты сообщили газете Hindustan Times, что снижение с сохранением положения носа вверх может указывать на внезапную и серьезную потерю мощности. Однако они предупредили, что хотя такое снижение соответствует отказу двигателя, точная причина может быть названа только после расследования. Среди других причин крушения специалисты также называют столкновение со стаей птиц.