Нетаньяху о том, сколько дней продолжится операция против Ирана

Целью ударов Израиля по Ирану является устранение угрозы для Израиля, операция будет продолжаться столько дней, сколько понадобится.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

"Наши отважные летчики атакуют большое количество целей по всему Ирану", - сказал глава правительства.

Нетаньяху отметил, что цель операции - нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре.