https://news.day.az/world/1760053.html

Нетаньяху о том, сколько дней продолжится операция против Ирана

Целью ударов Израиля по Ирану является устранение угрозы для Израиля, операция будет продолжаться столько дней, сколько понадобится. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении. "Наши отважные летчики атакуют большое количество целей по всему Ирану", - сказал глава правительства.