https://news.day.az/world/1760053.html Нетаньяху о том, сколько дней продолжится операция против Ирана Целью ударов Израиля по Ирану является устранение угрозы для Израиля, операция будет продолжаться столько дней, сколько понадобится. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении. "Наши отважные летчики атакуют большое количество целей по всему Ирану", - сказал глава правительства.
Нетаньяху о том, сколько дней продолжится операция против Ирана
Целью ударов Израиля по Ирану является устранение угрозы для Израиля, операция будет продолжаться столько дней, сколько понадобится.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
"Наши отважные летчики атакуют большое количество целей по всему Ирану", - сказал глава правительства.
Нетаньяху отметил, что цель операции - нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре.
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