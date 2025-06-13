Иран обвинил США

Удары Израиля по Ирану не могли быть осуществлены без ведома и координации со стороны США, которые понесут ответственность за произошедшее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об том говорится в опубликованном заявлении МИД исламской республики.

"Агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли быть осуществлены без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, будучи главным сторонником этого режима, также будет нести ответственность за опасные последствия этой авантюры", - говорится в сообщении.

МИД Ирана назвал "законным правом Ирана на ответ" Израилю в соответствии с положениями Устава ООН "тем способом, который определят вооруженные силы республики".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.