Иордания закрыла свое воздушное пространство - ВИДЕО
Иордания вслед за Ираном, Ираком и Израилем закрыла свое воздушное пространство.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Небо над Ближним Востоком выглядит так.
Ранее мы сообщали, что рейсы AZAL в Тель-Авив, Дубай и Тегеран отменены.
В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 и 14 июня:
Баку - Тель-Авив - Баку
J2 021/022 (13 июня)
J2 321/322 (13 июня)
J2 021/022 (14 июня)
Баку - Дубай - Баку
J2 011/012 (13 июня)
Баку - Тегеран - Баку
J2 8017/8018 (13 июня)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре