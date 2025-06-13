Иордания закрыла свое воздушное пространство

Иордания вслед за Ираном, Ираком и Израилем закрыла свое воздушное пространство.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Небо над Ближним Востоком выглядит так.

Ранее мы сообщали, что рейсы AZAL в Тель-Авив, Дубай и Тегеран отменены.

В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 и 14 июня:

Баку - Тель-Авив - Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

Баку - Дубай - Баку

J2 011/012 (13 июня)

Баку - Тегеран - Баку

J2 8017/8018 (13 июня)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.