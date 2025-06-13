В одном из городов Ирана прогремел взрыв

Мощный взрыв прозвучал в городе Исфахан в центральной части Ирана, где сосредоточены несколько военных объектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Представитель управления службы безопасности в провинции Исфахан сообщил агентству, что "масштабы инцидента выясняются". 