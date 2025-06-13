https://news.day.az/world/1760349.html В одном из городов Ирана прогремел взрыв Мощный взрыв прозвучал в городе Исфахан в центральной части Ирана, где сосредоточены несколько военных объектов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Mehr. Представитель управления службы безопасности в провинции Исфахан сообщил агентству, что "масштабы инцидента выясняются".
В одном из городов Ирана прогремел взрыв
Мощный взрыв прозвучал в городе Исфахан в центральной части Ирана, где сосредоточены несколько военных объектов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Mehr.
Представитель управления службы безопасности в провинции Исфахан сообщил агентству, что "масштабы инцидента выясняются".
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