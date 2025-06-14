https://news.day.az/world/1760393.html Трамп оценил удары Израиля по Ирану Израиль ударил по Ирану в десять раз сильнее, чем ожидали в Тегеране. Такую оценку израильским атакам дал президент США Дональд Трамп. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х. "По иранцам ударили в десять раз сильнее, чем они ожидали.
Трамп оценил удары Израиля по Ирану
Израиль ударил по Ирану в десять раз сильнее, чем ожидали в Тегеране. Такую оценку израильским атакам дал президент США Дональд Трамп.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.
"По иранцам ударили в десять раз сильнее, чем они ожидали. Они не были готовы к переговорам. Я думаю, что сейчас они могут быть готовы. Посмотрим", - сказал он.
Прежде Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного начала региональной войны на Ближнем Востоке. По его словам, цель Израиля - не допустить обладания Ираном ядерным оружием.
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