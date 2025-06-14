Трамп оценил удары Израиля по Ирану

Израиль ударил по Ирану в десять раз сильнее, чем ожидали в Тегеране. Такую оценку израильским атакам дал президент США Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

"По иранцам ударили в десять раз сильнее, чем они ожидали. Они не были готовы к переговорам. Я думаю, что сейчас они могут быть готовы. Посмотрим", - сказал он.

Прежде Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного начала региональной войны на Ближнем Востоке. По его словам, цель Израиля - не допустить обладания Ираном ядерным оружием.