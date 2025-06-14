Число пострадавших в Израиле в результате ракетных ударов со стороны Ирана достигло 41 человека

Число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 41 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.

По данным источников, состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё двое - в состоянии средней тяжести. Четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии, 33 получили лёгкие травмы.

Ранее израильская армия сообщала о двух волнах ракетных ударов, зафиксированных со стороны Ирана.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.