В Вашингтоне прошел военный парад - ФОТО - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне масштабный военный перед, посвященный 250-й годовщине американской армии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В нем, по сообщению агентства Associated Press (AP), приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники.
Парад завершился залпами из 21 артиллерийского орудия.
Президент, выступая перед участниками парада, заявил: "Армия сохраняет нашу свободу, вы делаете нас сильными, и сегодня вечером вы заставили всех американцев гордиться вами".
В Национальном торговом центре в честь юбилея была развернута выставка бронемашин, вертолетов и другой военной техники. Продавцы, расположившиеся рядом, продавали снаряжение, посвященное военной истории.
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