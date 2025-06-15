В Вашингтоне прошел военный парад

Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне масштабный военный перед, посвященный 250-й годовщине американской армии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В нем, по сообщению агентства Associated Press (AP), приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники.

Парад завершился залпами из 21 артиллерийского орудия.

Президент, выступая перед участниками парада, заявил: "Армия сохраняет нашу свободу, вы делаете нас сильными, и сегодня вечером вы заставили всех американцев гордиться вами".

В Национальном торговом центре в честь юбилея была развернута выставка бронемашин, вертолетов и другой военной техники. Продавцы, расположивши‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌еся рядом, продавали снаряжение, посвященное военной истории.