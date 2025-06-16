Маск вновь предрек банкротство США

Миллиардер Илон Маск вновь предупредил о рисках дефолта США в случае, если текущая финансовая политика не изменится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись об этом появилась в его аккаунте в соцсети X.

"Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое", - написал бизнесмен, комментируя ситуацию с госдолгом страны, а именно то, что четверть поступлений федерального бюджета тратится на обслуживание долга.

Таким образом, Маск вернулся к заявлениям о грядущем банкротстве страны, которые активно делал в том числе в ходе президентской предвыборной кампании, в которой он активно участвовал на стороне Дональда Трампа.