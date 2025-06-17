Арагчи провёл переговоры с представителями ЕС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провёл телефонные разговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, заместителем министра иностранных дел Германии Йоханном Вейдфулом, министром Франции по внешнеэкономическим связям Жаном-Ноэлем Барро, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, сообщает Day.Az.

В ходе беседы Арагчи подчеркнул, что "законная самооборона Ирана против агрессии будет продолжена с применением силы". Он также отметил, что "ответственность за любые последствия возможной эскалации конфликта несёт Израиль, его сторонники и те, кто оправдывает его действия".

Иранский министр обвинил Соединённые Штаты в соучастии: "Нет никаких сомнений в том, что именно Израиль, при поддержке, помощи и сотрудничестве Соединённых Штатов, развязал эту войну против иранского народа. Поэтому мы считаем США ответственными за сложившуюся ситуацию и соучастниками совершённых преступлений", - заявил Арагчи.