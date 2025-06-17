Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана срочно покинуть город.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, иранским властям следовало подписать сделку, которую он "велел им подписать". Если бы это произошло, то происходящего сейчас "позора" и "пустой траты человеческих жизней" не было, отметил глава Белого дома.

"Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", - написал Трамп.