https://news.day.az/world/1761228.html Страшно и красиво: извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО В Индонезии извергается вулкан Левотоби на острове Флорес. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пепел поднялся на высоту 11 километров.
Страшно и красиво: извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО
В Индонезии извергается вулкан Левотоби на острове Флорес.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пепел поднялся на высоту 11 километров.
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