Офис Ахмадинежада прокомментировал слухи о покушении

Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада выступил с заявлением в ответ на распространившиеся в СМИ сообщения о якобы совершённом на него покушении.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA, представители Ахмадинежада решительно опровергли появившуюся информацию и заявили, что сведения о покушении не соответствуют действительности.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.