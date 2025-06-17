https://news.day.az/world/1761299.html Офис Ахмадинежада прокомментировал слухи о покушении Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада выступил с заявлением в ответ на распространившиеся в СМИ сообщения о якобы совершённом на него покушении.
Офис Ахмадинежада прокомментировал слухи о покушении
Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада выступил с заявлением в ответ на распространившиеся в СМИ сообщения о якобы совершённом на него покушении.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA, представители Ахмадинежада решительно опровергли появившуюся информацию и заявили, что сведения о покушении не соответствуют действительности.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
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