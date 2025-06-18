В Грузии высказались о членстве в НАТО

Североатлантический альянс в среднесрочной перспективе не рассматривает прием Тбилиси и Киева в организацию. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что же касается отношений Грузии и НАТО, вы видите, как в последний период развиваются события. НАТО заявляет, что они ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе не обсуждают членство Украины и Грузии, что является фактом и данностью. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем", - сказал Кобахидзе.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в военный блок, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись о необходимости принятия конституционными органами всех возможных мер для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.