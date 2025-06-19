МИД Ирана вручил ноту протеста послу Швейцарии Надин Лозано, которая представляет интересы США в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Mehr.

"После безответственных заявлений с угрозами президента США <...> посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы Соединенных Штатов, была вызвана МИД", - говорится в публикации.

От дипломата потребовали незамедлительно передать ноту протеста в Вашингтон. Помощник министра иностранных дел Ирана Иса Камели назвал заявления американского лидера Дональда Трампа провокационными, подчеркнув, что ответственность за слова, угрожающие международной безопасности, будут лежать на США.