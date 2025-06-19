Президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Стало известно, что глава Белого дома пока не давал приказа атаковать на случай, если Тегеран примет решение отказаться от ядерной программы.

"Поскольку конфликт между Ираном и Израилем продолжается, президент Трамп рассматривает несколько вариантов, включая удар США по Ирану", - говорится в статье.

Отмечается, что одной из возможных целей является завод по обогащению урана в Фордо. Он находится в горном массиве и досягаем лишь для самых мощных боеприпасов.