https://news.day.az/world/1761631.html В МИД Ирана вызвали еще одного посла МИД Ирана вызвал посла Германии в Исламской республике Маркуса Потцеля из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Mehr. В публикации отмечается, что Тегеран выразил дипломату решительный протест в связи с недавними заявлениями немецкого политика.
В МИД Ирана вызвали еще одного посла
МИД Ирана вызвал посла Германии в Исламской республике Маркуса Потцеля из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Mehr.
В публикации отмечается, что Тегеран выразил дипломату решительный протест в связи с недавними заявлениями немецкого политика.
Ранее Мерц похвалил Израиль за удары по Ирану, отметив, что страна сделала "грязную работу для всего мира". Он добавил, что испытывает уважение к израильскому руководству за то, что оно "проявило мужество" и нанесло удары по Исламской республике. По словам канцлера, иранские власти "распространяли разрушения по всему миру".
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