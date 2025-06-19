В МИД Ирана вызвали еще одного посла

МИД Ирана вызвал посла Германии в Исламской республике Маркуса Потцеля из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Mehr.

В публикации отмечается, что Тегеран выразил дипломату решительный протест в связи с недавними заявлениями немецкого политика.

Ранее Мерц похвалил Израиль за удары по Ирану, отметив, что страна сделала "грязную работу для всего мира". Он добавил, что испытывает уважение к израильскому руководству за то, что оно "проявило мужество" и нанесло удары по Исламской республике. По словам канцлера, иранские власти "распространяли разрушения по всему миру".