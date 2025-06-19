В Сенате США решили проверить умственные способности Байдена

В Сенате США начались слушания по вопросу когнитивных способностей бывшего американского лидера Джо Байдена во время его президентства. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти", - заявил научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд в ходе экспертного заседания.

Сенатор Джон Корнин, который был сопредседателем слушаний, заявил, что их цель - "пролить свет на то, что именно происходило в Белом доме во время президентства Байдена". По мнению республиканцев, "действия предыдущей администрации, а также некомпетентность Байдена, подорвали конституционные нормы и поставили США под угрозу".