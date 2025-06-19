https://news.day.az/world/1761896.html В России наказали армянина мошенника - ущерб в десятки миллионов Афера армянского бизнесмена в Адлере обернулась многомиллионными потерями для России. Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к группе застройщиков, возводивших жилье в Адлере на землях агрофирмы "Кудепста".
В России наказали армянина мошенника - ущерб в десятки миллионов
Афера армянского бизнесмена в Адлере обернулась многомиллионными потерями для России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к группе застройщиков, возводивших жилье в Адлере на землях агрофирмы "Кудепста".
Ответчикам предстоит заплатить 6,1 млрд руб. (77.8 миллиона долларов) в виде компенсации ущерба государству от выбытия активов и экологического вреда, нанесенного застройкой.
Основным действующим лицом в строительном проекте являлся предприниматель Виген Саркисян, обвиняемый в мошенничестве.
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