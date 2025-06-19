В России наказали армянина мошенника

- ущерб в десятки миллионов

Афера армянского бизнесмена в Адлере обернулась многомиллионными потерями для России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к группе застройщиков, возводивших жилье в Адлере на землях агрофирмы "Кудепста".

Ответчикам предстоит заплатить 6,1 млрд руб. (77.8 миллиона долларов) в виде компенсации ущерба государству от выбытия активов и экологического вреда, нанесенного застройкой.

Основным действующим лицом в строительном проекте являлся предприниматель Виген Саркисян, обвиняемый в мошенничестве.