Трамп может поддержать перемирие между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.

"Я мог бы, это зависит от обстоятельств", - ответил он после прибытия в штат Нью-Джерси на вопрос журналиста о готовности сделать это, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень трудно остановить это", - добавил Трамп, говоря об обмене ударами между Израилем и Ираном.