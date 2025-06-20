https://news.day.az/world/1762190.html Трамп может поддержать перемирие между Израилем и Ираном Президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров. "Я мог бы, это зависит от обстоятельств", - ответил он после прибытия в штат Нью-Джерси на вопрос журналиста о готовности сделать это, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп может поддержать перемирие между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.
"Я мог бы, это зависит от обстоятельств", - ответил он после прибытия в штат Нью-Джерси на вопрос журналиста о готовности сделать это, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Очень трудно остановить это", - добавил Трамп, говоря об обмене ударами между Израилем и Ираном.
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