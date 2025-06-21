https://news.day.az/world/1762194.html Аракчи намерен встретиться с Путиным Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить Москву 23 июня для встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на журналистку "NBC News" Андреа Митчелл, иранский дипломат сообщил о своих планах во время беседы с ней.
Аракчи намерен встретиться с Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен посетить Москву 23 июня для встречи с Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на журналистку "NBC News" Андреа Митчелл, иранский дипломат сообщил о своих планах во время беседы с ней.
Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут вопросы региональной безопасности, а также развитие ирано-российских двусторонних отношений.
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