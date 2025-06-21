Трамп объявил об историческом мире между Конго и Руандой

Президент США Дональд Трамп сообщил о посредничестве в заключении договора между Конго и Руандой в их войне, которая длилась более 30 лет.

Как передает Day.Az, об этом написал американский лидер в Truth Social.

"Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить замечательный договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, даже большими, чем большинство других войн, и длилась десятилетиями", - написал Трамп.

Трамп сообщил, что представители Руанды и Конго будут в Вашингтоне в понедельник, чтобы подписать документы.

"Это Великий день для Африки и, откровенно говоря, Великий день для всего мира!", - заявил американский лидер, добавив, что "не получит Нобелевской премии" за прекращение ряда войн в разных точках мира, в частности между Украиной и РФ или Ирана с Израилем, но отметил, что для него "это все, что важно".