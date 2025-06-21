США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщает USNI News со ссылкой на военный источник.

По его словам, сегодня два базировавшихся на военно-морской базе Рота в Испании американских эсминца USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin вошли в Средиземное море и присоединились к находящимся там трем другим кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans. Он отметил, что все пять кораблей могут перехватывать баллистические ракеты.

Кроме того, по данным информационной службы, еще два ракетных эсминца США сейчас находятся в Красном море. Речь идет о кораблях USS Forrest Sherman и USS Truxtun.