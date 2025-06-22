Йемен объявил о вступлении в войну

Йемен официально вступит в войну.

Как передает Day.Az, страна опубликовала заявление в X.

Вчера представитель йеменских хуситов заявил, что в случае участия Америки в конфликте, хуситы нанесут удары по их кораблям и военным судам в Красном море.

Сегодня, уже после ударов США по Ирану, этот же представитель заявил, об официальном вступлении страны в войну.

На фоне этих заявлений Пентагон объявил полный локдаун на всех военных базах в регионе и приготовился к ответному удару Ирана.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.