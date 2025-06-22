Что будет с переговорами Ирана и США?

Иран не может вернуться к переговорам, сорванным Израилем и США.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

По его словам, на прошлой неделе Иран вел переговоры с США, однако Израиль решил сорвать процесс переговоров.

Аракчи добавил, что на этой неделе, когда Иран вел диалог с тремя европейскими странами - Великобританией, Францией и Германией, а также с Европейским союзом, уже США решили нанести удар по дипломатии.

"По мнению Великобритании и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Иран должен вернуться за стол переговоров. Но возможно ли вернуться туда, откуда мы никогда не уходили? Тем более что, переговоры сорваны", - подчеркнул он.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.