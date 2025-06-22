Аракчи отправится в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник, 23 июня, собирается прилететь в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом Аракчи сообщил в интервью телеканалу NBC News.

"Он сказал, что собирается приехать в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным", - рассказала журналистка.

В Москве пока не комментировали эту информацию.

В интервью американскому телеканалу Аракчи усомнился в том, что Тегеран сможет доверять Вашингтону после атаки Израиля за несколько дней до предполагаемых переговоров с США.

Иранский министр предположил, что США использовали дипломатию в качестве "прикрытия" готовящейся атаки.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.