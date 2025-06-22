Иран заявил о неприкосновенности своего суверенитета

Иран никогда не откажется от своей территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на состоявшейся сегодня в Стамбуле пресс-конференции.

По его словам, Иран будет защищать свою территорию, государственный суверенитет и своих граждан, используя для этого все возможные средства и решения.

Аракчи отметил, что Дональд Трамп пришёл к власти в США обещая положить конец войнам в регионе и мире, однако, совершив нападение на Иран, он нарушил свои собственные обещания и занял враждебную позицию.

"Военная атака США на иранские ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, является откровенным нарушением международных норм и принципов. Этот шаг считается актом агрессии в соответствии со статьёй 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Аракчи добавил, что от Совета Безопасности ООН, Генерального секретаря ООН, Международного агентства по атомной энергии и других соответствующих структур ожидаются своевременные и надлежащие меры.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.