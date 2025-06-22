Иран закрывает Ормузский пролив

Иран может перекрыть Ормузский пролив в течение нескольких часов.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

При этом, по данным Fars, пролив покидают около 50 крупных нефтяных танкеров.

"Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится. Иран не допустит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа", - сказал Тангсири.

Танкеры покидают пролив на фоне опасения его закрытия. Уточняется, что нефтяная промышленность уже готовится к этому сценарию.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Он стратегически важен в международной торговле. На него приходится около 30% мирового морского экспорта нефти. Также через него экспортируется 90% черного золота, добываемого в Персидском заливе.