В Иране прокомментировали сообщения об ущербе ядерной инфраструктуры
На данный момент нет точной информации о нанесённом ущербе в результате ночного авиаудара США по иранским ядерным объектам.
Как передаёт Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Стамбуле.
По его словам, несмотря на отсутствие подтвержденных данных о масштабах ущерба, в нынешней ситуации это не главное. Куда важнее тот факт, что нападение на ядерные объекты, предназначенные исключительно для мирных целей, является откровенным нарушением международного права, и закрывать на это глаза нельзя.
Аракчи отметил, что минувшей ночью он провёл телефонные разговоры с министрами иностранных дел ряда стран региона. В ходе этих бесед подчёркивалась необходимость немедленного прекращения атак на Иран, а также важность поиска решений для предотвращения подобных незаконных действий в будущем.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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