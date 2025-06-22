МИД Ирана призвал МАГАТЭ к выполнению обязательств

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Рафаэль Гросси должны выполнить свои обязательства на фоне атак США.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на сегодняшней пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, глава МАГАТЭ своей нынешней позицией фактически даёт зелёный свет странам, стремящимся к войне, нападать на Иран.

"Удар США по Ирану противоречит принципам международного права и стабильности. По сути, это способствует распространению закона джунглей на международной арене", - отметил он.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.