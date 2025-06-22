Пентагон заявил о полном уничтожении ядерных амбиций Ирана
Ядерные амбиции Ирана в результате ударов США уничтожены.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Day.Az.
По его словам, США не наносили удары по вооруженным силам или населению Ирана.
"Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности принципу "Мир через силу" ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - сказал он.
Пит Хегсет добавил, что миссия США не была направлена на смену режима.
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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