Иран не откажется от ядерной программы

Иран намерен продолжать развивать свою ядерную программу.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди, комментируя ночные удары США по ядерным объектам республики.

"В прошлом уже бывали случаи, когда мы немедленно устраняли ущерб благодаря имеющимся у нас возможностям и потенциалу. Конечно, эта отрасль должна продолжать развиваться, и ее развитие не остановится", - отметил Камалванди.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.