Аракчи прибыл в Москву
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в Telegram-канале сообщает агентство IRNA.
"Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ", - говорится в публикации.
Уточняется, что переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.
Ранее стало известно, что Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле анонсировал визит в российскую столицу и встречу с главой РФ Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил США по иранским ядерным объектам. Кроме того, он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре