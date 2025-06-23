Иран заявил о нарушении со стороны США международного права

Военные авиаудары США по территории Ирана являются нарушением Устава ООН, международного права и, что особенно важно, Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на брифинге в Москве заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, ДНЯО является очень важным механизмом в международной безопасности и поддерживает страны, которые отказываются от ядерного оружия.

"Если по ядерным объектам наносится удар, и об этом гордо заявляют, Совет Безопасности ООН, международные круги, МАГАТЭ бессильны предотвратить это нападение, даже осудить его, возникает вопрос, какую реальную защиту может предоставить ДНЯО странам, стремящимся к мирному использованию ядерной энергии?

В этом контексте атака США на ядерные объекты Ирана ставит Договор о нераспространении ядерного оружия под серьёзный вопрос и может иметь негативные последствия для международной безопасности",- добавил он.

Напомним, что накануне 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.