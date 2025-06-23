Масштабная воздушная атака Израиля на Тегеран

В последней воздушной операции Израиля, направленной на военные и производственные объекты Тегерана, было задействовано более 50 истребителей ВВС страны.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе последней волны атак истребители ВВС Израиля нанесли удары по Генеральному штабу вооружённых сил Ирана в Тегеране, а также по объектам по производству ракет и радаров и по складам, где хранились ракеты",- говорится в информации ЦАХАЛ.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.