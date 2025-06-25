Пашинян заявил о срыве плана по захвату власти в Армении

В Армении сорвали зловещий план по захвату власти.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правозащитники предотвратили масштабный и зловещий план "криминально-олигархическо-церковных" кругов по дестабилизации Республики Армения и захвата власти", - написал он.

Отметим, что по информации Следственного комитета Армении, участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.

"В рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия.

В рамках возбужденного уголовного дела, используя допустимые средства уголовно-процессуального закона, будут приняты необходимые меры по уголовно-правовой оценке действий всех участников преступной группы и применены равнозначные меры процессуального принуждения. Призываем не поддаваться на провокации преступной группы и демонстрировать исключительно законопослушное поведение", - говорится в заявлении Следственного комитета.