Трамп провёл параллель между атакой на Иран и событиями Второй мировой

Президент США Дональд Трамп сравнил атаку на Иран с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО пресс-конференции в Гааге.

По его словам, именно этот удар положил конец войне.

"Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но на самом деле произошло нечто похожее. Если бы мы не отменили этот удар, то боевые действия продолжались бы до сих пор", - отметил Трамп.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.