Папуа – Новая Гвинея объявила национальный кризис из-за всплеска ВИЧ

Власти Папуа - Новой Гвинеи объявили о национальном кризисе в связи с резким ростом числа заразившихся ВИЧ-инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила новозеландская радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

По ее данным, правительство островного государства зафиксировало двукратный рост числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2024 году. Радиостанция отмечает, что в прошлом году в стране было зарегистрировано не менее 11 тыс. новых пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Ежедневно врачи регистрировали около 30 случаев заражения.

"Рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в Папуа - Новой Гвинее вызывает глубокую озабоченность, и поэтому я объявляю эту ситуацию национальным кризисом", - приводит RNZ слова министра здравоохранения Элиаса Капаворе.

Подчеркивается, что значительно выросло в стране число случаев передачи инфекции от матери ребенку. В 2024 году около 2 700 младенцев были заражены ВИЧ-инфекцией только потому, что матери не знали о своей болезни и не получали антиретровирусную терапию.

Согласно данным правительства Папуа - Новой Гвинеи, если нынешние темпы передачи инфекции сохранятся, то к концу 2025 года в стране будет не менее 500 тыс. заразившихся вирусом иммунодефицита человека.

По данным на 2023 год, население Папуа - Новой Гвинеи составляло около 10,3 млн человек.

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