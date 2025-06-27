Решение ЕСПЧ показало: не Франции учить других правам человека

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение относительно Франции которое доказало, что те, кто громче всех пытаются поучать других, сами не соблюдать тех норм, которые проповедуют.

Борьба с мигрантами во Франции нередко приводит к грубейшим нарушениям прав человека. ЕСПЧ оштрафовал Францию, и уже не в первый раз.

По информации зарубежных СМИ, в 2011 году полиция трижды за десять дней задерживала и проверяла гражданина Франции Карима Туили. С аналогичной ситуацией столкнулись и другие жители Безансона. Не добившись полного удовлетворения своих требований в национальных судах, Туили обратился в ЕСПЧ. Суд признал действия полиции дискриминационными. Для этого понадобилось много лет, но главное - результат.

Во Франции стало нормой устраивать проверки с признаками этнической дискриминации. Показался человек слишком "черным" - проверка, обыск, нередко сопровождающиеся оскорблениями. Речь в данном случае идет не о цвете кожи, а о не европейской внешности. Людей с неевропейской внешностью французская полиция, видимо, по умолчанию считает террористами и нелегалами.

По делу Туили правительство должно выплатить гражданину 3 тысячи евро. Сумма незначительная, учитывая моральный ущерб человеку и потраченные им за годы судебных тяжб средства. Но хоть что-то.

Напомним, что в 2016 году ЕСПЧ приговорил Францию к штрафу за практику долговременного содержания несовершеннолетних детей под стражей. И снова жертвами были мигранты. Хоть в тот раз речь шла о мигрантах незаконных, все равно правоохранительные органы страны обязаны были обращаться с людьми в соответствии с нормами международного права. Но, как мы уже отметили, о правах человека французские демагоги вспоминают только тогда, когда дело касается других стран.

Так вот, в 2012 году в Тулузе была задержана армянская семья с четырехлетним ребенком, в Меце под стражу была посажена семья чеченцев с двумя дочерями 2,5 лет и 4 месяцев. Дети находились вместе с родителями в предварительном административном заключении перед высылкой из страны.

Родители детей подали иски в ЕСПЧ. Рассмотрев их, суд пришел к выводу, что подобное лишение свободы семей с малолетними детьми "может приравниваться к негуманному и унижающему обращению", следовательно, оно противоречит положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ оштрафовать власти Франции в пользу каждого истца на суммы от 1,5 тыс. до €9 тыс. евро.

Эти факты говорят о том, что французской стороне, прежде чем заговаривать о правах человека в других странах, в том числе в нашей, хорошо бы обратить внимание на собственные проблемы и вплотную заняться борьбой с дискриминацией граждан по этническому и религиозному принципу. И не только полиции, но и прочим борцам за "чистоту" Франции, хорошо было бы научиться человеколюбию и уважению к тем, кто не похож на тебя.