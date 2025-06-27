https://news.day.az/world/1763831.html Собака чудом избежала гибели после падения с 12 этажа - ВИДЕО Собака чудом избежала гибели после падения с 12 этажа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в жилом комплексе Южно-Сахалинска. Питомец выпал из окна и, словно в кино, приземлился в короб кондиционера этажом ниже. Это и спасло ему жизнь. Жильцы оперативно вызвали МЧС.
Собака чудом избежала гибели после падения с 12 этажа - ВИДЕО
Собака чудом избежала гибели после падения с 12 этажа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошёл в жилом комплексе Южно-Сахалинска. Питомец выпал из окна и, словно в кино, приземлился в короб кондиционера этажом ниже. Это и спасло ему жизнь.
Жильцы оперативно вызвали МЧС. Пока спасатели поднимались к животному, под окном растянули полотно. Но всё обошлось, собаку аккуратно вытащили обратно в квартиру.
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