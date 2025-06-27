Собака чудом избежала гибели после падения с 12 этажа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в жилом комплексе Южно-Сахалинска. Питомец выпал из окна и, словно в кино, приземлился в короб кондиционера этажом ниже. Это и спасло ему жизнь.

Жильцы оперативно вызвали МЧС. Пока спасатели поднимались к животному, под окном растянули полотно. Но всё обошлось, собаку аккуратно вытащили обратно в квартиру.