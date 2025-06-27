Дональд Трамп раскрыл детали о преемнике

На президентских выборах 2028 года не исключено, что преемником президента США Дональда Трампа станет один из членов его семьи. Об этом заявил второй сын главы государства Эрик Трамп, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кто знает?" - задался вопросом Эрик Трамп, комментируя слухи о возможном выдвижении одного из родственников президента.

При этом сын президента США прямо заявил, что считает себя более подходящей и перспективной фигурой на пост главы государства, чем многие из известных политиков. По его словам, они "не впечатляют его".